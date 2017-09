Kas otsus rajada uus süstlavahetuspunkt Tallinna aadressil Sitsi 28 on õigustatud või mitte, sõltub sellest, kelle seisukohast vaadata: keskuse ehituse vastu protestinud naabritele ei saa riigi jõupositsioonilt tehtud otsus paista muud moodi kui ebaõiglasena; teisalt saab külma ratsionaalset argumenti, et süstlavahetus tulebki rajada just sinna, kus niigi elab ja liigub arvestatav hulk narkomaane, endale lubada vast ainult see, kelle elukoht jääb narkokriisi kolletest kaugele eemale.

Tõe kriteerium on praktika, ning süstlavahetuspunkti edasine saatus sõltub arvatavasti sellest, kui hästi suudab Tervise Arengu Instituut pidada lubadust, et uus kahjude vähendamise keskus ei vähenda kohalike elanike turvalisust. Pingutusi selle nimel võetakse igal juhul tõsiselt, sest iga ebameeldiv intsident keskuse klientide ja kohalike elanike vahel vähendab oluliselt tõenäosust, et uute keskuste rajamine – näiteks Lasnamäel oleks vaja suisa kahte – läheks kuidagi libedamalt.

Ometi ei saa narkopoliitika kujundamisel lähtuda pelgalt emotsioonidest – tähendaks see ju silma kinnipigistamist tõsiasja ees, et üledooside ja HIVi nakatumise arv on taas tõusuteel. Just viimast peaksid silme ees hoidma poliitikud nii valimisprogrammide koostamisel kui ka avalikes väljaütlemistes kohalike valimiste eel. On raske ennustada, kas kõikidele osapooltele vastuvõetavaimaks lahenduseks võiks osutuda nõustamisbussid, süstlavahetusautomaadid, keskuste ümberpaigutamine või midagi neljandat, ent halvim variant oleks, kui erakonnad-valimisliidud end diskussioonist üldse taandaksid. Viimase aja uudised üledoosisurmadest näitavad, et see ei puuduta ainult Tallinna ja Ida-Virumaad.