Täna mõisteti näitleja Peeter Oja 1,5 promillise joobega sõitmise eest tingimisi vangi. Sel sügisel võtab mees osa ka Kanal 2 tippsaatest „Suur komöödiaõhtu“. Kas Oja antud olukorra valguses siiski saatesse jäetakse, ei ole veel kindel.

„Tegemist on liiga värske uudisega, et seda teemat kommenteerida nii Kanal 2 kui ka produktsioonifirma poolt. Samuti ei tee me täna selles osas mingeid otsuseid,“ sõnas Kanal 2 turundusjuht Pille-Mai Helemäe Õhtulehele.

Naise sõnul saadakse Ojaga lähiajal kokku ning arutatakse edasisi võimalusi.

Komöödiaõhtu näol on tegu ka suure laste lemmiksaatega, seega kindlasti on mehe käitumine neile halvaks eeskujuks.

Eile hilisõhtul purjuspäi koju kulgenud Oja tegi kaks avariid: esimese Pirita tee ja Kose tee ristmikul ning teise Pirita Selveri juures. Teepiirete rammimine aga näitlejat ei morjendanud ning ta jätkas sõitu kodu poole. Politsei märkas Oja Subarut hetkel, mil ta oli elumaja väravast sisse sõitnud. Koduaias vahistatud näitlejal mõõdeti vähemalt 1,5-promilline joove.