Ühendkuningriigi miss Zoiey Smale otsustas ebarealistlike ootustega missivõistluse korraldajad kukele saata ning annab oma kauni krooni tagasi. Zoiey arvates on nõudmised jõhkrad ja ta ei leia, et peaks ennast näljutama, et mõnele korraldajale rohkem meeldida.

Zoiey räägib ajakirjas Glamour, et pärast seda, kui oli võistluse Miss United Contintents Suurbritannia vooru kinni pannud, oli ta valmis minema sama ürituse finaali Ecuadoris. Siis kuulis ta võistluse korraldajatelt, et kui ta kaalus alla ei võta, siis pole tal mingitki lootust võita. Korraldus oli lausa „võtta nii palju alla kui võimalik“.

„See on kohutav ja mul oli tükk aega väga nõme tunne,“ räägib Zoiey. „Ütlesin oma mänedžerile, kes oli väga toetav, et minu meelest ei tohiks tüdrukutele nii öelda. See on jube ja nõme ja vale. Ma ei usu, et selleks, et olla teistele eeskujuks, peab keha olema nagu kriipsujukul ja tegin talle selgeks, miks ma nii arvan.“

Lisaks sellele arvas Zoiey, et kui ta võistlusel jätkab, siis on temagi osa kultuurist, mis naistele näljutamist peale surub. Seega otsustas ta võistlusel võidetud krooni tagasi anda ja osalemisest loobuda.