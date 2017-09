Trammiteede arendamine on hea mõte ja tänane linnavõim seda ka teeb, kuid suuga suure linna tegemine peab lõppema. Millegipärast ei küsi ajakirjanikud õhulosside ehitajatelt, palju maksaks see, kui me tõesti ehitaksime korraga valmis trammiteed nii Haaberstisse, Mustamäele kui ka Piritale. Ettepanekud on nii mahukad, et tekib küsimus, kas nende elluviimise järel saaks Tallinnas remontida ainsatki kooli või tõsta ühegi lasteaiakasvataja palka. Seega oleks mul konkurentidele konstruktiivne ettepanek, et nad osutaksid, kust tuleb raha nende mahukate lubaduste teostamiseks. Ja veel täpsemalt – palju need lubadused ligilähedaseltki maksavad.

Jutud sellest, et trammiteed tuleb viia kõigisse linnaosadesse, on bluff, sest ka kõige roosamate ennustustega pole seda võimalik nelja aastaga saavutada. Kui trammi rajamine nõuab sildu või tunneleid, jääb kaks aastat töödeks suure tõenäosusega väheks ja seda juba üheainsa liini puhul. Ka trammide tellimine on paari aasta lugu – tramme tehakse eritellimusel ja hankeid võidakse vaidlustada.

Plaanid olgu rahaga kaetud

Juba lennujaama trammitee ja trammitunneli rajamisel oleme kogenud, et see kõik on kallis. Isegi väga kallis. Üksainus tramm võib maksta 2,5-3,5 miljonit eurot. Ligi kilomeeter trammiteed Ülemiste lennujaamani läks maksma kokku 11 miljoni euro kanti, pikema Kopli suuna remont olemasoleval trassil ligi 20 miljonit eurot. Kust tuleb raha üle võlli projektide jaoks järgmise nelja aasta jooksul?

Tallinna maksubaas on suurenemas elanikkonna kasvu arvelt. Lisaks tean, et omavalitsuse rahastamise ümberkujundamine, mida vabariigi valitsus kavandab, võib Tallinnale tuua aastas juurde 11 miljonit eurot. Tallinnal on ka üsna hea laenureiting, mis annab veel ühe võimaluse trammiteede rahastamiseks. Seega võimalusi uuteks arenguteks on, aga ulmet pole mõtet visandada.

Austatud konkurendid, teie erakonnad on olnud võimu juures pikemalt. Riigi tugi Tallinna tramminduse toetuseks on siiani olnud nõrk. Tuleb tunnustada, uued Hispaania CAF trammid tulid Tallinna tänavaile koostöös eelneva vabariigi valitsusega ja lennujaama suuna juures andis oma panuse ka eelmise valitsus. Andrus Ansipi valitsuse aegne majandusministeerium oli pigem uute trammiühenduste vastane, seda ka Lasnamäe suunal. Kui eelmise valitsuse tugi olnuks tugevam, võinuks tramm lennujaama sõita juba aastate eest. Aga sõidab nüüd ja pooleliolevad tööd saavad peatselt valmis.