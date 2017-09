„Selliseid lugusid, mis meid ühendavad, pole vaja üldse eraldi meelde tuletada. Need on ju peas,“ räägib Raadio 2 hittloo valimise projekti eestvedaja Erik Morna . „Suvise kampaania kohta oli hääletajaid päris palju – ligi 3000. Umbes sama palju nagu neid oli paar aastat tagasi, kui valisime koos kuulajatega Eesti kõigi aegade parimat albumit. Tookord pani asja kinni Ewert & The Two Dragonsi „Good Man Down",“ lisab ta.

„Kui tuli teade, et Eesti Vabariik saab 100-aastaseks, tekkis küsimus, kuidas me nii kaua oleme elada suutnud? Mis on meid püsti hoidnud? Loodus ja kunst. Õhk, vesi ja muusika. Kõigi aegade parimat õhku ja vett on keeruline meelde tuletada, aga seda asendamatut ainet, muusikat, eriti selliseid lugusid, mis meid ühendavad, neid ei peagi meelde tuletama, need on ju peas,“ selgitab projekti eestvedaja Erik Morna hiti valimise tagamaid.