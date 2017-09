Kui oleks võimalik kuud ära vahetada, siis vahetaksin kahtlemata jaanuari septembriga. Jaanuariga meenuvad alati uusaastalubadused, mis kipuvad vaid lubadusteks jäämagi.

September lõpetab suve ja kõik uus algab iseenesest. Lapsed alustavad kooliteed, vanemad naasevad suvepuhkuselt tööle, võetakse vastu uusi väljakutseid ja riske, jõusaalid ja treeningklubid täituvad spordihuvilistega ja tudengid lähevad ülikooli teadmisi omandama. September suunab meid tegudele justkui kollektiivselt, mis muudab selle kuu oluliselt väekamaks. Tunda on uut hingamist ja energiat.

Tuult tiibadesse kõigile, kes on seadnud endale uusi eesmärke, plaanivad elumuutusi või tegelevad enesetäiendamisega. Pole midagi olulisemat kui investeerida iseendasse. Iseendaga tegelemine suunab meid õigele teele, õigete inimesteni, õigetesse kohtadesse, rõõmsama ja harmoonilisema eluni. Kuidas muidu me saaks midagi, mis meid tõeliselt rõõmustab ja rahuldust pakub, kui me ei ole iseendaga tutvunud ja enda soovidega arvestanud?