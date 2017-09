Ungari ehitas 2015. aastal põgenikevoolu tõkestamiseks nii Serbia (pildil) kui ka Horvaatia piirile kaitsetara. Nüüd saatis peaminister Viktor Orban Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile kirja, milles soovib, et Euroopa Liit tasuks poole kaitsetara ehitamiseks ja selle kontrollimiseks kulunud summast, vahendab Kronen Zeitung.

Ungari soovib Brüsselist saada 400 miljonit eurot. „Kui me räägime Euroopa solidaarsusest, siis peame rääkima ka piirikaitsest ning Euroopa Liit peab osa kuludest enda peale võtma,“ ütles peaministri kantselei ülem Janos Lazar ajakirjanikele.

Euroopa Komisjoni esindaja ütles pärast kirja Brüsselisse jõudmist, et Ungari soovi arutatakse, kuid piiritara eest raha maksmine on praktiliselt välistatud. „Solidaarsus ei ole ühesuunaline tänav,“ rõhutas ta. Komisjoni esindaja meenutas, et Ungari on seni keeldunud kvoodi alusel ümber jagatavaid põgenikke vastu võtmast.

Piirile ehitatud kaitsetarad kujunesid Ungari valitsuse põgenikevastase poliitika sümboliks ja tugevdasid peaminister Viktor Orbani sisepoliitilist positsiooni.