Abielulahutusekeerises Mel B-d süüdistatakse nüüd hoopis teise abielu lõhkiajamises.

Endine Spice Girlsi lauljatar on muutunud lähedaseks Los Angelese politsei kriisilahendaja Ryan Lawrence'iga, kes on väidetavalt veetnud nädalas viis ööd tema pool.

Paraku on Ryan aga abielumees. Tema 29aastane abikaasa Morgan on nende ühisest kodust vihaga lahkunud ning 42aastase Meli Old Spice'iks tituleerinud. Veel on Morgan ähvardanud Meli Instagramis sõnadega: "Sinust ei saa eales minu asemikku."

Melil on kolme mehega kolm last. Ta süüdistab omaenda abielu purunemises endist lapsehoidjat Lorraine Gilles'i, nimetades teda kodulõhkujaks, prostituudiks ja väljapressijaks. Gilles omalt poolt väidab, et tal oli seksisuhe mitte Meli abikaasa Stephen Belafonte, vaid ennekõike Meli endaga.