Kodu on koht, kuhu jõuavad lõpuks kõik sinu tõsiseltvõetavamad deidid ja mis tegelikult ütleb kõigile sisenejatele, missugune inimene seal elab. Kui sul on külalise suhtes seksikamat laadi plaanid, siis tea, et mõned nähtused sinu kodus võivad teise inimese alateadlikult minema peletada, kirjutab ajakiri Woman's Day. Mõned neist nõuannetest on iseenesestmõistetavad, viimane võib aga esmapilgul ootamatu olla. 1. Tohuvabohu See on nagu halb hingeõhk enne suudlust või pesemata keha linade vahel. Kui terve elamine on täis suvaliselt laiali paisatud musti riideid, nõusid, riiulitele ärapanemata asju, siis tekitab see külalises küsimuse, mis sinu elus veel korrast ära on. (PantherMedia / Scanpix)

2. Perepildid magamistoas

Kindlasti armastad oma vanemaid, õdesid-vendi ja lapsi, aga nende pildid öökapil, silmad teie poole suunatud... Ei, aitäh. Aseta lähedaste fotod mõnda vähem intiimsesse tuppa, vähemalt seks ajaks. 3. Tehnika magamistoas Kui su magamistoas on palju tehnoloogilisi vidinaid, tööriistu, juhtmeid ja muud säärast, jätab see pigem mulje tööriistakuurist kui romantilisest seksodroomist. Isegi läpakas võiks uneajaks kusagil mujal asetseda. 4. Mälestus eksist Ära hoia enda ligi asju, mis sulle kas eksi meenutavad või mille ta sulle kinkis. Anna need emotsionaalse pagasi täitjad ära või hoiusta neid silma alt eemal. 5. Räpane vannituba Juuksekarvad äravooluaugus, pikalt pesemata vann, seebijäljed üle kraanikausi serva, plekid segistitel... Tualetipotist rääkimata. Kuidas nii saab koos duši alla minna, kui pesemiseks mõeldud ruum ise nii võigas on? 6. Vales suuruses voodi Kui voodi on mõeldud vaid ühele, siis on pärast uinumine üsna keeruline (kaisus ei jaksa üldiselt öö läbi keegi olla). Kui voodi on meeletusuur, siis on tunne, nagu magaksite kumbki toa eri otsas. 7. Tea, kus „lisavahendid“ asuvad Kui otsid veerand tundi järjest meeleheitlikult vibraatorit, käeraudu või piitsakest, siis selleks ajaks on meeleolu täiesti läinud. Pane nad juba enne kuhugi lähedale valmis, näiteks öökapi sahtlisse või patjade alla. Või hoia neid karbiga voodi all või riidekapis. 8. Õige valgus Magamistoas, kus hakkab toimuma midagi huvitavat, peab alati olema õige valgus. Laelambi kriiskav valgus on liiga tugev, täielikus pimeduses kobamine aga kohmakas. Leia mõni mahe valgusti, väike öölamp, küünlad (kardinatest ohutus kauguses). 9. Voodialune ala Voodi all ei ole hoidla ega teine riidekapp. Ehkki mõni üksik karp võib seal olla (vt punkt 7), siis voodialust täis toppida ei ole mõtet. Kui sul on nii palju asju, et voodialusest saab ladu, siis äkki peaksid osast kraamist üldse vabanema. 10. Isikupäratus