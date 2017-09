Purjuspäi autoroolist tabatud koomik ja näitleja Peeter Oja toimetati täna kiirmenetluse korras Liivalaia kohtumajja.

Kohtu pressiesindaja Janar Filippovi sõnul saab sellise seaduse rikkumise eest tavaliselt mõne kuu tingimisi ja juhtimisõiguse ära võtmise.

„Küsimus on muidugi ka selles, mida tehakse autoga, mõnikord võetakse ka auto käest ära, aga see eeldab ka korduvust. Siin me räägime täiesti karistamata inimesest,“ seletas Filippov.