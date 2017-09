Filmist ja Rapace'i peaosast sahistati juba ligi kaks aastat tagasi. Rootsi näitlejatar toonitab The Guardiani intervjuus, et tulevase filmi kõik komponendid peavad klappima.

Kui Noomi abielu 2011. aastal purunes, võttis ta Rootsist lahkudes kaasa nelja meetri pikkuse maali, kus on kaarnad ja Winehouse'i laulu „Back to Black“ sõnad. „Nii et see film peab olema mulle südamelähedane ja tehtud nagu kord ja kohus. Kui ei ole, siis ma seda ei tee.“