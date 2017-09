"Ma lihtsalt tahan vabandada kõigi ees ja ütlen, et mul on piinlik selle pärast, mis juhtus. Ma kahetsen ja rohkem mul ei ole midagi lisada," lausus Oja ajakirjanikele pärast kohtuistungit.

Kohtuotsust ta ei avalikustanud. "Las see jääda minu teada. Aga ma sain karistada," tõdes ta.

"Aga mis saab edasi, millised järeldused teete?" uuris ajakirjanik. "Milliseid järeldusi saab siin teha?" küsis Oja. "Kas järgmine kord võtate takso?" "Jah," vastas Oja muheledes. Pärast lühikest vestlust pressiga istus Peeter Oja kohtu juures TV3 reporterite autosse ja lahkus.

SUITS EES: väsinud välimusega Peeter Oja süütas kohe pärast kohtust vabanemist sigareti. (Martin Ahven)

Täna hommikul vabanes Oja kainestusmajast, kust politsei transportis ta Rahumäe jaoskonda ütlusi andma. Sealt viidi mees edasi Liivalaia kohtusse.

Pärast seda, kui toimingud Ojaga Rahumäe politseijaoskonnas olid lõppenud, liikus press mehe maja juurde Pirital.

Peeter Oja maja ees (Jörgen Norkroos)

Maja juures ei olnud liikumist näha, väljaarvatud siis, kui majast väljus korraks üks vanem naisterahvas ning pressi nähes koheselt tuppa tagasi läks.

Umbes 13:30 väljus naine taas majast ning lahkus.

Pressile ütles vanem naisterahvas vaid seda, et ta ei tea asjast midagi, lisades, et Oja ootavad ajakirjanikud on nagu koerad aia taga.

Paju tänav, kus Oja elab, oli täis rehvitükke, kuna Oja oli õhtuste seikluste ajal ka mõlemad esirehvid puruks sõitnud.

Peeter Oja maja ees (Jörgen Norkroos)

Mehe kodust üle tee asus üks kivi, millele arvatavasti mees koduõue minnes oli otsa sõitnud, kuna kivil oli rehvijälg ning oli näha, et kivi on paigast liikunud.