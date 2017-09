Kui Liisa õhkab rõõmust, siis Balti jaama peatuse juures kõnniteeääri uuriv Helle on ooteplatvormile viivat kõrget astet nähes nõutu. Ta seisab ja vaatab, lausa kummardub hiigelsuurte äärekivide poole. „Need on küll liiga kõrged. Siin on tööd veel küll,“ ütleb ta kokkuvõtvalt. „On niisukest kaldpinda tarvis siit poolt ka veel,“ vihjab ta, et kaldpindu võiks olla rohkem kui vaid ooteplatvormi kahes otsas. „Kui ma peaks siit alla hüppamama, siis... ega ma enam eriti hüppaja ei ole...,“ ütleb ta, et jalad ei taha enam hästi tegutseda. Näost peegeldavast kõrgest east hoolimata astub naine siiski südikalt kõnniteekivile ning - hops - ongi ta ooteplatvormi peal. Helle järel platvormile püüdlevale Raissale jääb aste aga liiga kõrgeks: „See on natuke raske siin. Ajab hüppama!“ ütleb ta, lööb siis käega ja läheb ringiga.