Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) peab Isamaa ja Res Publica Liidu esimehe Helir-Valdor Seedri ideed lõpetada pensioni teise samba kohustuslikud maksed arutelu väärivaks, kuid lähiajal ei ole reaalseid samme selles suunas tema sõnul kindlasti oodata.

"Teema on iseenesest tõsine, igal aastal ju paigutab riik omaltpoolt 400 miljonit eurot ja küsimus, kas see läheb kõige efektiivsemalt - võib-olla saaks seda tõesti täna paremini kasutada, mis tulevikus rohkem kasu tooks, sest puuduvad töökäed, mis on järjest põletavam probleem. Arvan, et paarikümne aasta pärast ongi põhiküsimus, kes nendele põlvedele, järgmistele pensionäridele pensioni maksab," sõnas Tõniste ERRi uudisportaalile.

Minister märkis, et pensionikogumissüsteem on igal juhul vajalik, aga ka diskussioon selle üle, kuidas ja mil viisil see kõige paremini toimiks ja aitaks ka Eesti majandust elavadada - et investeeringud tuleksid osaliselt Eestisse, sest Eesti investeerimisfondid tunnevad kõige paremini just kohalikke olusid.

Helir Valdor Seederi arvates oleks aasta jooksul kokku kogutavad 400 miljonit eurot mõistlikum paigutada praeguste töötajate tervisesse, haridusse või majandust edendavatesse olulistesse taristuinvesteeringutesse või jätta inimestele endile vabadus oma tulevikupensioni kindlustamisel.