Kosmeetikafirma L'Oréal vallandas The Telegraphi teatel oma esimese transsoolise modelli, sest ta oli kõiki valgenahalisi inimesi rassistlikuks nimetanud.

Alles hiljuti L'Oreáli reklaaminäoks kinnitatud Munroe Bergdorf (29) kaotas töö paar päeva pärast seda, kui ta oli öelnud: „Ausalt, mul pole enam jaksu valgete inimeste rassivägivallast rääkida. Jah, KÕIGI valgete inimeste.“

L'Oréal ütleb oma avalduses: „L'Oréal toetab mitmekesisust ja sallivust kõigi inimeste suhtes, olenemata nende rassist, taustast, soost ja usust. L'Oréali kampaania „Paris True Match“ esindab neid väärtusi ning me oleme uhked seda kampaaniat esindavate ilusaadikute mitmekesisuse üle. Usume, et Munroe Bergdorfi hiljutised kommentaarid on nende väärtustega vastuolus ning seetõttu oleme otsustanud oma partnerluse temaga lõpetada.“

Bergdorf väitis Facebookis, et tema sõnad olid johtunud faktist: „Lääne ühiskond tervikuna on SÜSTEEM, mille juured on valgete ülemvõimus - mille eesmärk on kasu tuua ennekõike valgetele kõigi teiste rasside ees, neid esikohale seada ja kaitsta.“

Modelli sõnul õpetab ühiskond valgeid inimesi sünnist saadik rassistlikuks. „See pole geneetiline. Keegi ei sünni rassistina.“