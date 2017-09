Vabariigi President Kersti Kaljulaid osales täna Harjumaal Vihasoo koolis õppeaasta avaaktusel, kus andis kätte aabitsad esimesse klassi astujatele. Oma kõnes tõstis riigipea esile õpetajaameti positsiooni ühiskonnas ning rõhutas, et õppimine ei lõppe kooliskäimisega.

„Kui laps tuleb kooli, tahab ta näha rõõmsat ja naeratavat õpetajat. Usun, et tänases Eestis on ka õpetajatel põhjust olla rõõmus ja naeratav. Meie iseseisvuse esimesed aastad olid õpetajakutsele väga rasked, kuid täna on olukord märksa parem. Selle üle on hea meel minul ja kindlasti on selle üle hea meel kõigil lastel. Kui õpetaja on rõõmus, on rõõmus ka laps,“ ütles president Kaljulaid kooliaasta avaaktusel peetud kõnes.

Riigipea rääkis lastele, et teab, et mõnikord võib õpitav tunduda igav ja akna taga toimuv palju põnevam. „Nagu Lotte on meid õpetanud, siis ei maksa alati vastu panna, sest õueski saab ju targemaks. Aga sellegipoolest peaks see, mida leiame kooliraamatutest ja see, mida me teeme koolimajas koos õpetajaga, andma meile vähemalt ühe suure oskuse. See peaks andma oskuse ja teadmise, et kogu aeg tuleb midagi õppida. Ei ole nii, et kool saab läbi ja ülikool ka ja siis ei tule enam õppida. Me jäämegi õppima,“ sõnas riigipea aktusel.

Vihasoo koolis helises koolikell täna 30ndat korda ning esimesse klassi läks 7 last. Kokku õpib seal sel õppeaastal 36 last ning ühe lasteaiarühma jagu lapsi lasteaias.

Pärast avaaktust ning klassijuhatajatunde toimus Vihasoo koolis ka ümarlaud hariduslike erivajadustega laste ja laste hoolekande teemadel, kus lisaks riigipeale osalesid veel Vihasoo kooli õpetajad ja direktor Marika Astor, Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand ja Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo.

Presidendi visiit Vihasoo Lasteaed-Algkooli (Arno Mikkor)