Olümpiavõitja ja riigikogulase Erki Noole tütar Mia esimese klassi mineku puhuks on mehe sõnul kõik ettevalmistused tehtud: „Oleme ostnud üht-teist, erinevaid koolitarbeid ja pinal on tal olemas. Ka koolivorm.“

Kolme lapse isa Erki rõõmustab, et eks ikka on koolitee alustamine ka pisitirtsu jaoks tähtis: „Laps on elevil. Kooliminek tähendab lapse jaoks, et temast on sirgunud juba suur inimene. Eks ta ikka ootab.“ Erki Noole tütar alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis.