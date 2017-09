Eesti mootorrattasportlase Tanel Leoki teine poeg Travis ei ole otseselt koolitee alustamisest elevil ega samas tunne ka mingisugust hirmu: „Võibolla talle isegi meeldib kool, kuna enam ei pea lasteaias magama ja päevad ei ole enam nii pikad. Saab varem koju ära. Usun, et ta pigem ootab seda, et saab vanema venna Sebastianiga mõnikord bussiga koos koju tulla,“ mõtiskleb krossisõitja.

Lapse kooli minek pole Tanelile midagi esmakordset, sest varasemalt on juba poeg Sebastian kooli saadetud. Tanel on valmistunud kooliks nagu iga teine lapsevanem: „Ta on mul teine laps, kes kooliteed alustab. Midagi väga erilist pole teinud - eks ikka, oleme koolikotid ja muid tarbeid ostnud, mis talle meeldivad.“