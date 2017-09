Vanessa Reed, PRS for Music sihtasutuse tegevdirektor:

“Tallinn Music Week erineb paljudest teistest muusikatööstuse konverentsidest, nihutades piire ja näidates, milline võiks selle kategooria üritus 21. sajandil olla. TMW ühendab julgelt ja intelligentselt kunsti, poliitika, tehnoloogia ja linnaarenguga seotud teemad. Ma tulen siia kindlasti tagasi ka 2018. aastal, sest tunnen, et festivalil on 10. sünnipäevaks midagi vee põnevamat varuks.”



Ivan Novak, industriaalgrupi Laibach liider:

“Lääs on surnud ja maha käinud! Kui soovite kuulda tõeliselt head uut muusikat, arutada päevakohaste muusika- ja kultuuriteemade üle ning saada energialaksu noorest ja ilusast linnast, siis tulge Tallinn Music Weekile!”



John Robb, muusik ja ajakirjanik:

„Piire lõhkuv TMW on midagi palju enamat kui lihtsalt muusikafestival ja -konverents, kuuludes oma ambitsioonide ning muusika-, kultuuri- ja loomevaldkondade edendamise eest muusikaürituste esiliigasse. Eesti ilusast pealinnast ei leia mitte ainult avatud meelt ja žanripiiride lammutamist, vaid ka siirast ja positiivset energiat, mis ühendab riigi edumeelse valitsuse ja kogu ühiskonna. Maailmas, kus üha enam uksi ja piire suletakse, ujub TMW vastuvoolu ja innustab looma sellist tulevikku, mida me tahame – nii muusikas ja kultuuris kui meie kõikide eludes. TMW teab, et murtud maailm vajab kultuurikallistust!“



Simon Reynolds, muusikakriitik ja popkultuuriloolane:

„Tallinn Music Week on uskumatult tore ettevõtmine. Nägin siin paljusid ägedaid artiste, kohtusin paljude huvitavate inimestega, pidasin maha mitmeid põnevaid vestlusi – ja seda kõike ühes Euroopa veetlevaimas linnas. Olen aastate jooksul osalenud lugematuil muusikafestivalidel ja konverentsidel, aga Tallinn Music Weekil kogetu jääb kindlasti üheks parimaks omataoliseks elamuseks.“



Kimmo Pohjonen, muusik:

“See, mis on Eesti muusikaskenega juhtunud, on lihtsalt hämmastav. Siin on nii palju huvitavaid artiste mistahes žanrispektrist, kellest õhkub enesekindlust ja professionaalsust. Siin on palju kauneid ja hea tehnikaga kontserdipaiku, mis jätsid väga positiivse mulje. Ma ei jõua ära oodata järgmist aastat, mis on kümnes Tallinn Music Weekile ja sajas Eestile.”



Stepan Kazaryan, Moscow Music Week ja BOLь festivalide peakorraldaja:

„TMW populaarsus ja professionaalsus kasvab iga aastaga. Eriti hea meel on mul selle üle, et 2017, aastal valisid TMW korraldajad oma festivalile esinema sedavõrd palju noori ja tegijaid Venemaa artiste, kes nautisid edu nii muusikatööstuse proffide kui publiku seas. TMW näitas taas, et tegu on täiesti sõltumatu ning poliitiliselt kallutamata üritusega.“