Näitleja ja lavastaja Ain Mäeots on ise rohkem elevil, kui poeg Ronald, kes tänavu kooliteed alustab Tartu Karlova koolis: „Ronald võtab kõike väga rahulikult, et kui on vaja minna, siis mis siis ikka.“

Viie lapse isa selgitab, et kooliasjad on juba ostetud ning nagu ikka ollakse kooliaastaks valmistunud. Ronaldist võib saada aga tulevikus andekas täht muusikamaailmas: „Ta alustab kooliteed muusikaklassis. Muusikaklass sai valitud, sest Ronald läbis katsed edukalt. Ta on musikaalne poiss,“ muigab uhke isa.