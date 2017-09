Valgamaal Tõlliste vallas asub Tsirguliina kool, mis kannab keskkooli nime veel vaid ühe noore inimese tõttu.

Vaike-Liine Rehkalt on viimane gümnasist, kes tänasest Tsirguliina keskkoolis õppeaastat alustab. Kuigi kümnendasse klassi tuli koos Vaike-Liinega veel üks noormees, lahkus ta sealt paraku õpiraskuste tõttu, kirjutab Menu.

Vaike-Liina ütles, et üksiku õpilasena on miinuseks see, et puududa ei tohi, sest vastasel juhul oleks klassis null protsenti õpilastest. „Minu arust on maakool väga tore, on väga kurb näha, et õpilased lähevad siit minema, rohkem ei tule juurde ja gümnaasiumiosa lõppeb - sellest on väga-väga kahju,“ tõdes tüdruk.

Ka kooli direktor Heikki Järlik lausus, et keskkooliõpilaste vähesus on nukraks tegev: „Kindlasti oleks tahtnud, et õpilasi oleks viimasel gümnaasiumiaastal rohkem, aga elu läks seda teed, et alustab üks ja peame sellega leppima.“