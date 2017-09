Retromuusika suurfestival We Love The 90s müüb esimesed 200 passi kiireimatele kõigest 29 euroga. Populaarne üritus teavitas esmaspäeval esimesest viiest välisartistist. Järgmisel suvel 23.-25. augustini Tallinna Lauluväljakul toimuv festival on kinnitanud KLF feat. Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven ja 2 Brothers on the 4th Floor ülesastumised. 2018. aasta festivali sooduspiletid on saadaval 31. detsembrini 2017 k.a. 200 esimese kiireima passi lõppedes tõuseb passi hind 39 eurole. Fännitsooni passid on müügil kuni 31. detsembrini 2017 k.a 59 euroga.

Järgmise aasta festivali üks suurnimesid KLF on üks edukaimaid artiste maailmas ja elektroonilise tantsumuusika üks ikoonilisemaid bände. Kuigi bänd tegutses lühikese aja, on nende kullavaramu lood nagu "Justified and Ancient", "Last Train To Trancenter", "What Time Is Love?" ja paljud teised elektroonilise muusika ühed tuntiumad.

Popbänd S Club on loodi Spice Girlside manageri poolt ning tegutses edukalt 1990ndate lõpus ja 2000te esimesel poolel. Nende kontol on üle kümne miljoni müüdud plaadi ja üks esimesi populaarseid teenager-teleseeriaale artisti elust. Londonbeat ei vaja oma tuntud headuses tutvustustki - palju kordi Eestis esinenud Briti bänd on ka järgmine aasta oma positiivset energiat laval näitamas. Hollandist pärit 2 Brothers on the 4th Floor on eelkõige tuntud oma loo "Dreams" tõttu, kuigi 1990ndatel välja lastud kahelt albumilt tõusis edetabelitesse ka teisi hitte mis meeldivad nostalgia fännidele.