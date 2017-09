Urmas Kruuse poeg Konrad läheb Audentese erakooli, kus õpib ka õde Jolandra. „Ema ja vanem tütar on väga kaua õpetanud selles koolis seltskonnatantsu. See tundus turvaline valik,“ sõnab pereisa.

Nende peres on ettevalmistused enamjaolt tehtud. „Nii nagu igas peres – siginad saginad. Ranits on ostetud, pliiatsid, kustukummid, isegi riideid ja jalanõusid on vaadatud. Selles mõttes on peaaegu kõik valmis. Reaalkooli eelkoolis käisime ning muidugi tuleb juurde lisada ettevalmistus lasteaias,“ naerab Kruuse.

Tema sõnul võtab lapse kooliminek ikka silma märjaks. „Emotsioonid on üleval, ärevust palju. Poiss on spordihingeline ka, käib juba mitmendat aastat Erki Noole kergejõustikukoolis. Loodame, et füüsiline ja vaimne vorm käivad koos. Kõige olulisem, et lapsed tunneksid rõõmu olenemata sellest, et peab õppima ja et saab raske olema. Omalt poolt tuleb teha kõik, et õppeprotsess oleks piisavalt sujuv ning et koostöö kooliga oleks hea,“ räägib Kruuse.

Aktusepäeva plaanivad nad tähistada vaikselt pere ringis. „Tagasihoidlikult: väike tort, mõned pildid, vanaema tuleb külla. See on juba traditsiooniks saanud.“