Avalikuks on saanud hämmastav video, milles Georgia politseinik Greg Abbot teatab valgenahalise naisautojuhile, et „me tapame ainult mustanahalisi, eksole“.

Video on filmitud 2016. aastal, kui politseinik üht naist vahistab, kirjutab BBC. Pabinas naine ütleb, et on näinud nii palju politseivideoid, mille peale Abbot naise rahustuseks meelde tuletab, et nad tapavad ainult mustanahalisi, kuid kinnipeetu on ju valgenahaline.

Hetkel on teada, et politseinik on oma ametipostilt lahkunud.