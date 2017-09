Peaminister Jüri Ratas tõi Lääneranniku Eesti Päevade avamisel välja iseseisva Eesti üha kasvava rolli ja vastutuse maailmas. Samuti kinnitas Ratas, et Eestile on väga olulised eestlased ja Eesti sõbrad üle kogu maailma.



Peaminister alustas oma kõnet viitega 1955. aasta 1. septembril ajalehe Vaba Eesti Sõna veergudel ilmunud Ameerika Ühendriikide 34. presidendi Dwight David Eisenhoweri sõnadele, et kunagi ei tohi heaks kiita ebaõiglust nõrgemate, õnnetute ja saatusest kannatanute suhtes ning nõustudes ebaõiglusega, kaotatakse õigus nõuda õiglust enese suhtes. „Nüüd on meie kord olla kindlad ning nõuda õiglust nõrgemate ja saatusest kannatanute suhtes,“ rõhutas peaminister.

Peaminister Ratas kasutas Lääneranniku Eesti Päevadel võimalust ning kutsus üles kõiki eestimaalasi, nii kodus kui ka võõrsil, Eesti Vabariigile ilusat sünnipäevakinki tegema. „Kõige parem viis selleks on teha midagi oma lähedaste ja kogukonna heaks. Just meie sõbralikust koosolemisest ja ühistest kaunitest hetkedest on vabale Eestile kõige enam rõõmu,“ lausus Jüri Ratas. „Mul on siiralt hea meel, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine toob kokku meie inimesed üle kogu maailma.“



Lääneranniku Eesti Päevadest ja nende avamisest võtsid osa ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva korraldajad. „See teeb meele rõõmsaks, et isegi kümne tuhande kilomeetri kaugusel on hulk eestlasi, kes on võtnud südameasjaks meie riigi sünnipäeva tähistamise. Loodame, et juubeliaastal toimub üle maailma sarnaseid ühiseid Eesti kogukondade poolt korraldatud ilusaid hetki,“ märkis EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

Peaminister külastas koos teda saatva äridelegatsiooniga ka Los Angelese Kaubanduskoda, kus arutati Eesti ja USA ettevõtete koostöövõimalusi ning tutvustati erinevaid Eesti e-lahendusi. Järgnenud kohtumisel Hyperloop One esinduses uuris peaminister uuendusliku tulevikutehnoloogiaga arendamise kohta ning kirjutas Hyperloop One juhtidega alla ühiste kavatsuste protokollile.

Ameerika Ühendriikide visiidi viimasel päeval osaleb peaminister Lääneranniku Eesti Päevadel vestlusringis, kus arutleb Eesti Vabariik 100 tähistamist, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ning Eesti sise- ja välispoliitikat. Peaminister Ratas naaseb Eestisse laupäeva õhtul.