Tallinnasse sadama lähedale rajatava kaubanduskeskuse Porto Franco projekteerimis- ja betoonitööd teostab 31 miljoni euroga Nordecon Betoon OÜ (NOBE) ja Kontek Int AS-i konsortsium.

Kolme maa-aluse ja viie maapealse korruse projekteerimise ja betoonitööde maksumus on ligikaudu 31 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas Nordecon börsile.

Porto Franco juhatuse liikme Rauno Tederi sõnul on keskuse maa-alused ettevalmistavad ehitustööd lõppemas ning sügisel minnakse edasi keskuse põhikonstruktsioonide rajamisega. "Igale arendusele on väga tähtsaks hetkeks, kui konstruktsioonidega hakatakse maa seest ülespoole tulema. Ehitustöödega on plaanis algust teha käesoleva aasta septembrikuu jooksul. Betoonitöödega alustamine annab sõnumi, et Tallinna suurima vabaajakeskuse rajamisega minnakse täiskäigul edasi. Meie soov on kasutada ära oma unikaalne asukoht, anda Tallinna merealale uus nägu," ütles Teder pressiteates.

"Koostöö algus Porto Franco arenduse juures on meie jaoks olulise tähendusega – hindame kõrgelt Porto Franco juhtide usaldust meie ettevõtte kompetentsile ja võimekusele. Samuti on see tähelepanuväärne tunnustus NOBE projekteerimismeeskonnale, kelle välja pakutud nutika projekteerimislahenduse abil suutsime pakkuda arendajale efektiivse, kuid kulusäästliku lahenduse," ütles NOBE juhatuse esimees Mait Rõõmusaar.

NOBE ja Kontek Int AS teostatavate tööde mahuks on ligikaudu 77 000 kuupmeetrit. Ehitustegevus saab alguse käesoleva aasta septembris.

Porto Franco on 2018. aastaks Tallinna kesklinna, Admiraliteedi basseini äärsele alale rajatav mereäärse promenaadiga hoonekompleks. Suurema osa pindadest moodustavad kaubandus-, toitlustus- ning büroopinnad. Varasema info kohaselt läheb keskuse arendamine maksma enam kui 100 miljonit eurot.

Rajatav kompleks koosneb kolmest maa-alusest ning viiest maapealsest korrusest ning selle kogupind on umbes 150 000 ruutmeetrit.

Projekti suuromanik on Hillar Teder. Omapoolse kaasinvesteeringu on teinud teiste seas ka Lembit Lumbi OÜ Bonaares ning Heldur Meeritsa OÜ Amalfi.

