Näitleja Peeter Oja annab praegu politseile aru, mis sundis meest purjus peaga autorooli istuma ja avariisid tegema. Lisaks Ojale on Eestis aga veel terve hulk avaliku elu tegelasi, kes suurema või väiksema promilliga autoroolist kõrvaldatud. Vaatame, kes need on.

2011. aastal jäi kirjanik Kati Saara Vatmann lausa kahel järjestikusel päeval joobes sõidukijuhtimisega vahele. Esimesel korral oli tema joove üle 1,5 promilli ning alustati kriminaalmenetlust. Teisel juhul oli tegu väärteoga – naine sai 1200 eurot trahvi ja juhtimisõigus peatati kolmeks kuuks.

(Daisy Lappard)

Aastal 2013 võeti jääknähtudega vahele näitleja Märt Avandi, kes sai väärteo eest 300eurose trahvi.