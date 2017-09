Leedu siseminister Eimutis Misiūnas ütles Guardianile, et tara takistab peamiselt alkoholi ja sigarettidega salakaubitsemist ning ebaseaduslikke piiriületajaid, kuid möönis, et see pole kõik.

Leedu piiripunkt Ramoniškiai metsas ei tundu ega ka näe välja Lääne-Berliini kuulsa kontrollpunkti Checkpoint Charlie tänapäeva versioonina. Ometi on 45-kilomeetrine maismaapiir, millel piiripunkt on, muutunud kiire tankisõidu kaugusel Vilniuses asuva Leedu valitsuse mureallikaks.

„Mul on ka teine põhjus, mida kõik teavad. Eesti süüdistas Venemaad oma luureohvitseri röövimises ja me ei taha, et sama juhtuks Leedu ohvitseridega - tara on Venemaa jaoks nagu punane joon,“ ütleb Misiūnas.