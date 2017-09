Puugihaiguse tõttu pikalt rivist väljas olnud Avril Lavigne tänas neljapäeval Twitteris oma fänne kannatlikkuse eest ning paljastas, et tulekul on uut muusikat.

„Tervenemine on võtnud pikka aega ja ma tahan hoolt kanda, et see album oleks teie jaoks täiuslik!“

32aastane Kanada rokitšikk kibeleb enda sõnul uusi laule kuulajate ette paiskama. „Need on kohal enne, kui te arugi saate!“

Avrili viimatine stuudioplaat „Avril Lavigne“ ilmus 2013. aastal.