„Töötukassa kogemusele tuginedes on olnud keerulisem leida töökohti rahvusvahelise kaitse saajatele, sest tööandjate valmisolek kohaneda teisest kultuuriruumist tulnud inimesega on erinev. Samuti võib takistuseks saada ühise suhtluskeele leidmine. Usume, et uued tööandjatele suunatud meetmed toetavad töökohtade leidmist rahvusvahelise kaitse saajatele ning nende sisseelamist töökeskkonda,“ sõnas Holland.

„Teenus „Minu esimene töökoht“ on mõeldud tööandjatele, kes võtavad tööle vähese või puuduva töökogemusega noori. Alates 1. septembrist muutuvad toetuse saamise tingimused paindlikumaks – näiteks kui varem oli vanusepiiriks 17 aastat, siis nüüd saab toetust taotleda ka 16aastase noore värbamisel juhul, kui noorel on omandatud põhiharidus. Kadunud on piirang erialase hariduse osas ning piirangud töökogemuse olemasolule on muutunud paindlikumaks. Ka tähtajalise töölepingu puhul on nõuded muudetud leebemaks – toetuse saamiseks tuleb noorega sõlmida vähemalt ühe aasta pikkune tööleping varasema kahe aasta asemel,“ lisas Holland.