Kuigi printsess Diana surmast täitus äsja 20 aastat, ei vaibu kuulujutud Briti õukonna koletust vassimisest - südamete printsessi haud olevat tegelikult tühi!

Vaid 36aastasena autoõnnetuses hukkunud Diana viimne puhkepaik on teadaolevalt Althorpi mõis, kus ta krahv Spenceri tütrena üles kasvas. Kuid endiselt ei vaibu kõlakad, et Diana on tegelikult sängitatud lähistel asuva Great Bringtoni küla St Mary ehk Maarja kirikusse. XIII sajandil rajatud pühakojas on Spencerite suguvõsa hauakamber, kus puhkab ka Diana isa, kirjutab Ilta-Sanomat.

Nii Briti meedia kui ka ajaloolased on seadnud kahtluse alla väite, et Diana on maetud väikesele saarele Spencerite mõisa territooriumil. Spetsialistid on märkinud, et sealne pinnas ei sobi matmiseks - see on liialt soine, vahendab Soome leht.