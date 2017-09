Jack ostab uue korteri ja peab soolaleivapidu. Öösel keset pidu heliseb äkki telefon. Jack võtab toru, kuulab helistaja ära, paneb toru hargile ja ütleb siis ühele sõbrale: "Jumal tänatud, et ma seda alumise korruse korterit ei ostnud. Üks sell helistas sealt just praegu ja ütles, et üleval on selline lärm, et kuidagi ei saa magada."