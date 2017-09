Sama murega on silmitsi seisnud ka paljud teised, sest värske kingituse omanik ei pruugi rutata kohe kinkekaarti lunastama ning argimurede kõrvalt kipub kinkekaart sootuks ununema. Inimestes põhjustab aga lühike kinkekaardi kehtivusaeg rahulolematust ning jääb arusaamatuks, kui kauplus on raha saanud, siis miks kaotab kinkekaart oma kehtivuse?

Merlyn kommenteeris Õhtulehele, et kõik kauplused, kes kinkekaarte pakuvad, peaksid endale aru andma, mida nad täpsemalt müüvad. „Selge on see, et inimene ei käi iga päev spordi- ega raamatupoes. Inimesel peab olema aega ja võimalust oma kinki realiseerida. Nii ei tohiks panna inimest sundolukorda, et oled kohustatud midagi poole aasta jooksul ostma.“

„Lisaks raamatutele on täna Apollo valikus väga palju filme, muusikat, mänge, laste mänguasju, kinketooteid, kontori- ja koolitarbeid ja veel palju muud. Apollod on ka tänaseks Eesti suurim kinokett ja pakub läbi Blenderi ka head ja värsket kraami söögi ja joogivallas. Ainuüksi Solarise raamatupoes on meil kokku rohkem kui 30 000 erinevat toodet. Iga poolaasta tuleb välja ligikaudu 10 000 uut toodet, kinos linastub sadakond uut filmi ja nii edasi“, tõdes Eha Pank.

„Eelnevast lähtuvalt oleme leidnud, et 6 kuud peaks olema piisav aeg, et tähtpäeva osaline saaks endale kingi lunastada. Klientide teavitusega tegeleme samuti. See teavitus tuleb nii teenindajalt kui ka kaardi esi- ja tagaküljel on toodud välja nii kehtivusaeg kui ka täpne kuupäev, mis ajani kaart kehtib. Elektroonselt seda kahjuks teha ei ole võimalik, sest Apollo ei ole kursis, kellele kinkekaart kingitakse. Üldjuhul endale kinkekaarte koju ju ei osteta,“ selgitab naine.

„Protsentuaalselt jääb Apollo kinkekaartide realiseerimata hulk ikka väga väikeseks osaks. Täitsa nulli seda viia on ilmselt võimatu, alati jääb ka mingi vastutus kinkekaardi omanikule. Soovime veel ära mainida, et 6-kuu pikkune kehtivusaeg on aidanud kinkekaartide realiseerimist tõsta.