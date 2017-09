Saaremaal Salme vallas on Tehumardi–Lõmala maantee äärde paigaldatud omaalgatuslik teeviit viitega Tõnu ja Rein Hüüdma sünnikodule. Korraliku kujunduse ja viimistlusega viit jätab möödasõitjale vendadest mulje kui küla ajaloos väärikat rolli mänginud isikutest.

Saarte Häälega vestelnud Tõnu Hüüdma ütles, et esiteks pole nende praegune elukoht üldsegi sünnikodu ning teeviit on püsti pandud ilma nende teadmata. Vennad on viida kolmel korral maha võtnud, kuid ometi ilmub see järjekindlalt tee äärde tagasi.

Tõnu sõnul pole tal aimugi, kes selle viida valmistas ja tee äärde püsti pani. Naabritelt on kummalisse olukorda sattunud Tõnu kuulnud, et viida olla paigaldanud keegi paksema väljanägemisega poiss.

Kohaliku rahvaga vesteldes sai ajaleht teada, et kuna vendade Hüüdmade koduõues on kõikvõimalikku kila-kola ja ehitusjääke, siis kutsutakse seda paika ka Tondi öömajaks.

Valla ehitus- ja maanõunik Jüri Kluge sõnul võib kogu jandi põhjuseks olla aga asjaolu, et alkoholilembeste vendade maine pole just kõige kõrgem, mistõttu ei saa välistada, et viida sättimine teepervele on mõne külaelaniku krutski.