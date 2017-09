"Su nägu kõlab tuttavalt" 6. hooaeg stardib juba sel sügisel ja kaheksast osalejast on tänaseks selgunud kuus, kelleks on Hele Kõrve, Daniel Levi Viinalass, Hanna Martinson, Bert Pringi, Marta Laan ja Valter Soosalu. Täna selgus ka seitsmes ehk eelviimane osaleja, kelleks on ürgselt andekas näitleja Andres Dvinjaninov!

„Nagu uue kooliaasta algus ja selle rõõmus ärevus, sedapuhku ka uued klassikaaslased, uued õppetükid, uued õpetajad, uued kogemused. Ühesõnaga uus rännak, põnevik, draama, thriller, komöödia - kõik koos!“ kirjeldab Dvinjaninov oma emotsioone uue hooaja eel.

Mida peab aga Andres enda tugevusteks? „Ei oska enda trumpe küll täna lauale panna, ehk nad selguvad, kui üldse selguvad, hooaja käigus,“ on Dvinjaninov rahulik.