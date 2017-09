Hispaanias Grao de Moncofas sai 11aastane Suurbritanniast pärit tüdruk vees olles jalale nii rängalt viga, et võimatuks ei peeta hairünnakut.

Koht, kus intsident juhtus, asub armastatud turismikuurorti Benicassimi lähedal, vahendab Mirror.

Tüdruk oli pärast juhtunut tugevalt veritsenud. Kohaliku meedia andmeil viidi laps pärast õnnetust haiglasse.

Vetelpäästjate sõnul polnud nad varem midagi sellist näinud. Et purejat keegi oma silmaga ei näinud, jäi rand siiski evakueerimata. Ometi on mõned arvamusel, et tegemist võis olla sinihaiga. Läinud mais nähti nimetatud hailiiki Mallorca rannavetes.