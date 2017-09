Suusataja Aivar Rehemaa poeg Aaron alustab kooliteed Otepää gümnaasiumis.

Koolitarvete ostmisega pere väga ei kiirusta. „Õnneks pole mina pidanud väga kooliasjade ostmisega tegelema, sellega tegeleb rohkem ema. Ma tean, et koolikott, lips ja pluusid ning muu selline on ära ostetud. Vihikud ja teised tarbed on veel ostmata,“ muigab Aivar. Tema ülesandeks on jäänud pigem pojale tähti ja lugemist meelde tuletada. „Mina olen poega utsitanud, et suve jooksul ei läheks meelest lugemine ja muu oluline – asjad, mis said tänu eelkoolile ja lasteaiale selgeks. Suvi on pikk, lapsed mängivad enamuse ajast õues, vahepeal peab õpitut meelde tuletama.“



Suurt pidustust nad peale aktust ei plaani. „Vast tulevad vanaemad-vanaisad külla. Lapse jaoks on see niigi suur sündmus ja vanematele muidugi ka,“ ütleb Rehemaa . „Ma loodan, et poisile meeldib kool, aga kui ma mõtlen natuke enda koolitee peale, siis omal ajal pidin ma koolist palju puuduma ning järele vastama – kerge judin käib läbi, ise ma seda teed uuesti ei läbiks,“ naerab Aivar. „Aaron aga ootab kooliminekut väga. Oleme teda kodus töödelnud ka, et ta on nüüd ikka suur koolipoiss ja peab hakkama iseseisvalt hakkama saama.“