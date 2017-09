Päästeameti Ida päästekeskuse teatel süüdati Narvas taas auto. Alles kümme päeva tagasi tuli idapiirilinnast ühe öö jooksul kolm teadet sõidukite süütamisest.

1. septembril kell 3.23 said päästjad väljakutse Narva linna Kangelaste tänavale, kus lahtise leegiga põles sõiduauto. Põleng kustutati kell 3.44.

Täna öösel kell 00.31 teatati Põhja päästekeskusele, et Mustamäel Keskuse tänaval on süttinud põlema sõiduauto. Tulekahjustusi said kaks lähedale pargitud masinat. Päästjate jaoks oli sündmus läbi kell 2.14. Sündmust uurib politsei.