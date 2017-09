Eile hilisõhtul tegi pealtnägija sõnul joobes peaga avarii Eesti näitleja ja koomik Peeter Oja. Politsei kinnitas, et täna õhtul vahistati joobes peaga autoroolis olnud 57-aastane mees.

Suurde skandaali sattus Peeter Oja ka aastal 2006. Lausa kahel korral.

Oja kaotab närvid autopesulas

Oja läks päev enne vabariigi sünnipäeva autopesulas kallale mehele, kes temast ette trügis. Oja jõudis mehe veriseks peksta, enne kuni pesula töötajad kaklusele vahele läksid.

„Kui mina sinna jõudsin, siis nad just lõpetasid materdamise – teisel vennal oli jope seljast ära, nina oli ikka konkreetselt verine, sealt mitte ei tilkunud, vaid tuli ikka nirinaga verd,“ kirjeldab järjekorras oodanud Aivo.

Ettetrügija mehemoodi läbi tümitatud, istus Oja vihasena oma Subarusse ning tüüris pesulasse. Veriseks pekstud mees ei jäänud aga niisama passima, vaid läks Ojale teisele poole pesulat vastu – vaja ju suud siiski puhtaks rääkida!

Toona ta kommentaare anda ei soovinud.

„Kirjutagegi nii, et Peeter Oja saatis teid v***u,“ ärples staar. „Aga te ei julge ju seda kirjutada,“ oli Oja täis veendumust, et talle on kõik lubatud.

Oja teeb liiklusrikkujale omakohut

„Kolmapäeval kell 16.07 sai politsei kõne naiselt, kes oli koos Ojaga peatanud liikluseeskirja rikkunud juhi. Et Peugeot` sohver saaks korralikult karistada, jälitas Oja noore juhi autot mitusada meetrit ning sundis selle Viru hotelli ees peatuma,“ kirjutas SL Õhtuleht üle kümne aasta tagasi.

Oja kaotas närvid, nähes üht autojuhti Tallinnas jalakäijate nina eest üle vöötraja põrutamas. Oja asus eeskirjarikkujat jälitama ning sõimas mehe läbi. Noor sohver tunnistab eksimust, kuid on Oja raevuhoost hämmelduses.