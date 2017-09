Aastas rohkem kui kaks miljonit reisijat teenindava Lux Express Grupi juhatuse esimehena asub tööle üle kümne aasta KredExit juhtinud Andrus Treier (43). Uus juht valiti avalikul konkursil välja 65 kandidaadi seast.

Viimased kaks aastat meditsiiniseadmete teadusarendusettevõttes tegutsenud Treieri sõnul jätkab Lux Express tema juhtimisel tööd autoga reisijate liikumiseelistuste muutmisel bussi kasuks.

“Lux Express on valdkonna liidrina tõestanud, et tipptasemel bussisõit on väärikas alternatiiv autole. Vastus küsimusele, kuidas panna reisijad valima ühistransporti, on tegelikult lihtne. Selleks on parimale tehnilisele tasemele ehitatud ja läbimõeldud teenus piletiostust kuni sihtkohta jõudmiseni, andes samal ajal reisijale võimaluse kasutada sõiduaega tööks või meelelahutuseks,” ütles Treier.