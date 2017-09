Õppurite arv on viimastel aastatel Eestis märgatavalt kasvanud. Koolis käimisega peavad hakkama tänasest taas harjuma enam kui 147 000 noort ja täiskasvanut, mida on pea 9000 võrra rohkem kui seitsme aasta eest. Kasv on siiski ajutine.

Esimesse klassi astuvate last arv on viimastel aastatel tõusnud - sel aastal on neid 15 570, kirjutab Novaator

Enamik kasvust on koondunud Tallinna ja Tallinnat ümbritsevate nn kuldse ringi omavalitsuste ja teiste suuremate linnade juurde. Mujal jätkab õpilaste arv kahanemist või stabiliseerub. Prognoosi järgi kasvab statsionaarõppes laste ja noorte arv aastani 2023.

Õpilaste arvu kasvuga seonduvate väljakutsetega peab koolivõrk toime tulema ka järgnevatel aastatel. Võib oodata, et õpilaste arv õpetaja ametikohta kasvab. Samas on vähetõenäoline, et jõutakse 1990. aastate lõpu tasemele. Toona pidi üks õpetaja toime tulema keskmiselt 18,7 lapsega.