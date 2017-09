Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) ütles, et ei toeta endise haridusministri Jaak Aaviksoo seisukohta, et lapsed võiksid juba 1. augustil kooli minna.

"Vaadates kui palju on tekitanud arutelusid isegi lisandunud koolivaheaja teema, siis ma pigem arvan küll, et täna ühiskond ei ole valmis selleks, et koolivaheaeg oleks veel lühem," ütles Reps ERRi uudisportaalile.

"1. september on minu jaoks sümbol. Mina seda ei muuda," sõnas minister ja lisas, et toetab viie koolivaheaja süsteemi, kus lapsed on veidi pikemalt koolis ja saavad juunis nädala juurde.

Endise haridusministri Jaak Aaviksoo ütles sõnul on ühiskond olulisel määral muutunud ja need põhjused, miks kunagi koolielu niimoodi korraldati, on muutunud. "Ajalooliselt on ju pikk suvevaheaeg seotud põllumajandustöödega, kus kogu elanikkond pidi kaasa lööma ja seda vajadust meil ammu enam ei ole."