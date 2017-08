Evestus andis istungi algul ülevaate selle kohta, et läbiotsimisel Savisaare kodus leidis kaitsepolitsei 500kroonistes kupüürides 300 000 krooni (19 173 eurot) ja 186 000 eurot. See raha on praegu kaitsepolitsei laos.

Edasiste tõendite esitamisel seletas riigiprokurör, et nende põhjal näeb selgelt, et Savisaare varaline seis, ametlikud sissetulekud ja väljaminekud ei klapi. Viie aasta jooksul (vahemikus 2011–2015) ulatus miinus prokuratuuri arvutuste kohaselt 215 000 euroni.

Järgmisena võeti ette Savisaarega tihedalt kokku puutunud Siret Kotka-Repinski ja Moonika Batrakova rahakott. Mõlemad naised on tasunud Savisaare eest tema arveid ning seda tehes ületanud kümnete tuhandetega oma tegeliku sissetuleku. Kahtlustuse järgi andis Savisaar naistele maksete tegemiseks sularaha.

Evestus luges toimikust veel ette Savisaare 2010.–2013. aasta tuludeklaratsioonide põhjal tehtud järeldused, kust ei paistnud, nagu oleks Savisaarel olnud mingisuguseid sissetulekuid välismaalt. 2011. aasta majandushuvi deklaratsioon näitas, et Savisaar on saanud Alexander Kofkinilt 500 000 krooni. Evestuse sõnul on need dokumendid tõestuseks, et linnavalitsuse poolt Savisaar või mõned tema alluvuses olnud isikud olid seotud Kofkini ärihuvidega pealinnas. Kofkini huvidega seonduvalt käis tegevus konkursside ja lubade ümber.