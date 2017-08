Aasta oli 1980, kui 10. klassi nooruk Andres Dvinjaninov pälvis bändikaaslastelt Justamendis hüüdnimeks Travolta. Tantsukire tõttu. John Travolta pöörane puusanõksutamine 1977. aastal esilinastunud filmis „Saturday Night Fever“ sai kodukootud tegelikkuseks kõikide Justamendi mängude ajal, sest pärast iga setti tuiskas tantsupõrandale kohalik tantsulõvi – trummar Dvinjaninov.

„Kui sett lõppes, arvasin ma, et nüüd saan mina ka tantsida,“ naerab Andres takkajärele ning kannab Karlova teatri tagahoovis ette tubli arsenali oma toonastest travoltalikest tantsuliigutustest. „Mängud nägidki välja nii, et bänd läks ära ja mina saali. Tahtsin hirmsasti tantsida. Ma ei tulnud selle peale, et võib-olla on see nagu teiste inimeste pidu. Kui bändi järgmist setti oli vaja kokku panna, siis poisid ütlesidki, et nüüd vahepeal Travolta tantsib – ei tea kellega ja ei tea miks.“