Luisa Rõivas sai täna Tallinnas trammi oodates halva üllatuse osaliseks. Laste ja vankriga madalat trammi oodanud lauljanna jäi pika ninaga ning pidi jalgsi koju jalutama.

Luisa kirjutab Facebookis (tekst muutmata kujul): "Ootan lastega trammi, Kadriorus möödub 5,10,15,20,30,35 minutit kirjas on nii nr.1 liinil kui ka nr.3 liinil mitu madalapõjalist trammi kuhu pääseks nt lapse pisut suuremat sorti vankriga ja ehk ka mõni ratastoolis liikleja. Aga mida pole seda pole. Meelega jalutan trammi teed pidi koju ja ainukesed trammid mida saaks kasutada sõidavad Ülemiste suunal... 56 minutil näen esimest millega saaks kodule lähemale endale vastu sõitvat.

Kui Luisa pahameel madalapõhjaliste trammide vähesuse osas on mõistetav, siis frustratsioon number 1 liini (Kopli–Kadriorg) osas on põhjendamatu. Nimelt on pikka aega Kopli trammiliinidel käinud rekonstrueerimistööd, mistõttu pole tramm nr 1 sõitnud täispikal liinil vähemalt aasta.