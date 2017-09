Moekunstnik Oksana Tanditi tütar Frida alustab kooliteed Gustav Adolfi gümnaasiumis. "See on lihtsalt meie piirkonnakool, me elame vanalinnas. Mõned mõtted olid veel, aga see on kõige lähem kool," põhjendab Tandit koolivalikut. "Lisaks on see hea kool ja naabrilapsed käivad ka seal – tore, kui tuttavad on juba olemas."

Samuti meeldib disainerile, et koolil on pikk ajalugu, mis ulatub juba 1631. aastasse, ja et koolis on au sees muusikaõpetus. "Tundub, et lapsele pakub muusika suurt huvi."

Frida on käinud aasta jagu GAGi eelkoolis ja lisaks aasta Tallinna reaalkooli ettevalmistuskoolis. "Kokku kaks aastat, kuna meil on kodune keel vene keel ja eesti keel on tema jaoks teine keel. Ta käis kohe algusest peale ka eestikeelses lasteaias, aga arvasin ikkagi, et kooli jaoks valmistumiseks ühest aastast ei piisa," räägib Tandit.