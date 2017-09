Tema ja Hindrek Maasiku vanem poeg Henry on juba 17aastane ning Sangla esimesest abielust sündinud Marcus 27.

"Koolivalikul said otsustavaks nii sõpruskond – kõik Robi sõbrad käivad kristlikke väärtuseid hindavas koolis, osa sealsamas toomkoolis, osa Püha Miikaelis ja üks VHKs – kui ka kooli lähenemine kultuurile, haridusele ja lapse individuaalsusele," selgitab tuntud jumestaja.

Tema sõnul võib toomkooli väike maja olla Robertile esialgu harjumatu, sest eelkoolis käis ta Vanalinna Hariduskolleegiumis. "Mulle endale aga meeldivad maja hubasus, intiimsus, väiksed klassid."

Küsimusele, mis tunne on kooli minna, sai ema pojalt vastuseks: "Ma ei tea." "Prii lapsepõlve läbisaamist ja kohustustevaba elu lõppu pelgavad pigem vanemad kui esimesse klassi minevad lapsed. Samas annab see rutiin teatud turvatunde, eluring jätkub," lausub Sangla.

Robert on tema väitel õnneks väga hea suhtleja. "Usun, et ta sõbruneb kiiresti ning tõelised sõbrad just kooliajast tulevadki."

Vihikud ja muud koolitarbedki on varakult valmis ostetud, nii et sellega enam muret ei ole. Esimest koolipäeva tähistavad nad täna perekondliku koogisöömisega.