„Laste kisa klassi ukse taga, õpetajannal palju tööd. Õpetajannal tuju paha, toovad lilli, kuid ta neid ei söö,“ laulis Lauri Saatpalu ansamblis Beep Shop Boys. Kas lillemüüjatel on täna pidu?

Rikets Hulgi OÜ juhatuse liikme Riina Hermlini sõnul ostavad eestlased kõige rohkem lilli naistepäeval. Seejärel tulevad emadepäev, sõbrapäev ning koolide lõpetamise aeg. Alles viiendat ja kuuendat kohta jagavad tema sõnul esimene september ja isadepäev.

Tarkusepäeval lillede ostmisega üle ei pingutata. „Inimesed ostavad ikka pigem kaks, neli või kimbuna,“ ütleb Hermlin, et kogused ei ole suured. „Ma arvan, et esimese septembri puhul on muid väljaminekuid küll - see on sümboolne meelespidamine.“