Mullu suvel rääkis Mia Khalifa intervjuus ajalehele The Washington Post, et tema karjäär pornonäitlejana kestis vaid kolm kuud ja nüüd teenib ta elatist spordiblogijana. Praeguseks on ta edukalt lõpetanud ka ajaloostuudiumi. Islamimaailm suhtus Mia Khalifa tähelendu pornonäitlejana raevukalt. Sotsiaalvõrgustikes leidus tema aadressil hulgaliselt tapmisähvardusi. Paljud moslemid tundsid end solvatuna, sest Mia Khalifa kandis pornofilmides sageli mosleminaiste peakatet hidžaabi. Kritiseerijad kinnitasid veendunult, et ta teeb moslemile häbi ning leidsid, et oma töö tõttu on Mia Khalifa ära teeninud surma põrgutules.