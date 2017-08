Suvepuhkus lisas Suurbritannia peaministrile Theresa Mayle (pildil) isiklikku kindlustunnet. Peaminister teatas, et kuuldused tema lahkumisest kahe aasta pärast ei pea paika ja ta kavatseb minna ka järgmistele üldvalimistele 2022. aastal konservatiivide liidrina. Samas puudub selline kindlustunne Brüsselis, kus lõppes järjekordne läbirääkimistevoor Euroopa Liidust lahkumise teemal. Ehkki Suurbritanniat esindab Brüsselis läbirääkimistel sadakond inimest, on asjad takerdunud lahkumistrahvi taha. Selle suurust pole isegi mitte arutatud – kõne all on vaid metoodika: London tahab, et summa põhineks iga-aastasel liikmemaksul (üheksa miljardit naelsterlingit), samas kui Brüssel soovib võtta aluseks järgmise kuue aasta eelarve. Briti ajakirjanduses on küll nimetatud mitmesuguseid arve 40 ja 100 miljardi vahel, küll eurodes, küll naelades, ent need on vaid spekulatsioonid. Tõsi, augustis avaldas Briti valitsus oma seisukoha tolliliidu, Euroopa Liidu kodanike ja maismaapiiri osas Iirimaal. Suurbritannia soovib tugevat koostööd tolliliiduga ka pärast 2019. aasta märtsi, ent tahab üleminekuperioodi. ELi kodanikud saavad siia edasi jääda, kui nad on riigis viibinud vähemalt viis aastat ja on nõus taotlema uut staatust (settled status), aga seda juhul, kui EL lubab sama brittidele Euroopa mandril. Põhja-Iirimaa ja Iiri vabariigi vahelist riigipiiri tahab Briti valitsus näha ka edaspidi samal kujul, s.t ilma tollipostideta ja vaba liikumisega.

Need Londoni seisukohad ei rahulda aga Brüsselit, kus tahetakse midagi hoopis üksikasjalikumat. Briti läbirääkijad on samas nördinud selle üle, et Brüssel on nii paindumatu. Briti ajakirjanduses muretsetakse ajakava pärast, sest oktoobriks peaks olema lahendatud Brüsseli nõutud kolm teemat: vastastikused kodanike õigused, Iiri piir ja lahkumistrahv. Muidu ei saa edasi minna kaubandusläbirääkimiste juurde.

Osalt just kaubandusele mõeldes lõpetab May suure kaaskonnaga praegu Jaapani-visiiti. Jaapanil on suured investeeringud Suurbritannias, kus tegutseb üle tuhande Jaapani firma umbes 140 000 töötajaga. Nii Nissan, Honda kui ka Toyota on seni kinnitanud kohalejäämist. Need kolm firmat toodavad umbes poole riigis toodetavatest autodest. Üleeile teatas Briti autotootja Aston Martin uuest lepingust Jaapaniga, mis avab tee suuremale turule Jaapanis. Hitachi firma ehitab siin uut tuumaelektrijaama ja tarnib brittidele raudteeronge. Riigi äritegevuses puudub aga kindlustunne. Mitmed firmad on asutanud end erakorraliste meetmete teele ja äsja langes niigi langenud naelsterlingi kurss veelgi.